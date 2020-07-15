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Водитель поблагодарил орловских сотрудников ГИБДД за оказанную помощь на дороге

Обращение поступило на «телефон доверия» регионального УМВД.


На автодороге М-2 «Крым» полицейские обратили внимание на автомобиль, из-под капота которого шел дым, но водитель продолжал движение. Сотрудники ГИБДД остановили транспортное средство. Водитель пояснил, что задымления он не видел.

Установить причину поломки и устранить ее на месте не удалось. Тогда полицейские обратились к работникам ближайшего автосервиса. После осмотра транспортного средства, специалисты порекомендовали доставить его в сервис из-за большой вероятности возгорания.

Через несколько дней на «телефон доверия» регионального УМВД поступил звонок от водителя данного автомобиля. Мужчина еще раз выразил благодарность инспекторам за проявленное внимание и оказание своевременной. Благодарность адресована инспектору по пропаганде БДД майору полиции Сергею Михайлову и начальнику ОГИБДД ОМВД России по Троснянскому району майору полиции Алексею Шестерненкову, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
15 июля 2020 года
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