В Орле появилась выделенная полоса для движения общественного транспорта На Кромском шоссе у ТРК «ГРИНН» внесены изменения в организацию дорожного движения. Это сделано в целях предупреждения ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, согласно новой схеме на Кромском шоссе выделена специальная полоса для маршрутных транспортных средств. Спецполоса сопровождается дорожными знаками «Полоса для маршрутных транспортных средств» и «Конец полосы для маршрутных транспортных средств». Также нанесены горизонтальные разметки, обозначающие границы проезжей части, на которые въезд запрещен, и специальную полосу для движения маршрутных транспортных средств.





Орловское Информбюро

15 июля 2020 года



