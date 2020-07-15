В Орле злоумышленники украли две аккумуляторные батареи из грузовика Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.





В полицию обратился житель областного центра, сообщивший о пропаже двух аккумуляторных батарей из принадлежащего ему грузового автомобиля.

Полицейские установили подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался орловец 1986 года рождения. Похитив две аккумуляторные батареи из транспортного средства, мужчина сдал их в пункт приема. За каждую их них он выручил порядка двух тысяч рублей. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.



В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

15 июля 2020 года



