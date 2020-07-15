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Выпускники Болховского дома-интерната, записавшие видеообращение к президенту, получат квартиры

В этом обращении они рассказали о нарушении своих прав. Спустя 5 лет после выпуска из учреждения ребятам до сих пор не предоставлено положенное жильё. С проверки именно этого факта начал работу в нашем регионе Владислав Малкин, недавно назначенный на должность прокурора области.


История болховских сирот, благодаря их обращению к президенту и правительству страны, за два месяца облетела всю Россию. Права ребят были нарушены при выпуске из дома-интерната - им не предоставили жильё, положенное по закону. Вместо этого сиротам предложили продолжить жить в учреждении, либо переселиться в соседний интернат для престарелых и инвалидов, либо - в социальную гостиницу. Но ни один из этих вариантов ребят не устроил, поэтому они сейчас вчетвером снимают квартиру в Орле.

Даниил Пак, выпускник Болховского детского дома-интерната: «В детском доме-интернате мы отдаём 75% - большую часть суммы от нашей пенсии. Если я получаю 15 тысяч, я вынужденно отдаю интернату 9 тысяч с копейками. Остаются у меня вообще копейки, чтобы также пойти купить еды, одежды и так далее».

На видеообращение болховских сирот первыми отреагировали надзорные органы. Прокурор района отстоял интересы ребят в суде. Туда пришлось обратиться, потому что переписка с районной и областной администрацией результата не дала. В ответах чиновники ссылались на нехватку средств. Всего же в Болховском районе в очереди на жильё сейчас - 41 человек из числа сирот. На решение вопроса муниципалитету в этом году выделено 4 миллиона. Но теперь эта сумма увеличится.

Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «В настоящее время уже предъявлены исковые заявления. Большинство из них уже рассмотрены судом - удовлетворены. Мы благодарим судебные органы за оперативную работу. Правительством области тоже приняты оперативные решения - быстро выделены денежные средства в размере более 12 миллионов рублей для приобретения жилья детям этой категории».

Жильё должно подходить для колясочников - за этим надзорные органы тоже проследят. Помимо этого областная прокуратура проведёт проверки соблюдения жилищных прав сирот по всей области. К ней подключатся контрольно-счетная палата, федеральное казначейство, госжилинспекция и полиция.


Антон Киселёв
15 июля 2020 года
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