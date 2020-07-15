Сегодня в Знаменском районе после реконструкции открылся воинский мемориал Он посвящен памяти советских воинов и партизан.





Братская могила находится в центральном парке села Знаменское. Имена Героев Советского Союза - уроженцев района теперь увековечены на аллее Славы. Кроме того, в рамках проекта «Народный бюджет» в райцентре благоустраивают сквер Памяти. Сметная стоимость объекта - больше двух миллионов рублей. Завершить работы планируют в августе. Одновременно с этим в районе идет ремонт автодорог местного значения, а также благоустройство дворовых территорий. Сегодня Знаменский район посетил глава региона.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть по ряду объектов незначительные отставания, но мы определились с подрядчиками и по срокам, и по видам работ, и более того - проговорили дополнительные виды работ, чтобы привести территорию в надлежащий вид. Это касается общественных территорий в райцентре, дворовых территорий».





Надежда Невматулина

15 июля 2020 года



