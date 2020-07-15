В Орле отремонтировали 16 дворов Они уже прошли приемку - комиссией и жильцами.





Всего же в этом году в рамках программы «Формирования комфортной городской среды» запланировано благоустройство 67 дворовых территорий.



Сейчас работы ведутся в 33-х дворах областного центра. 10 из них уже заасфальтированы и готовятся к сдаче. И почти на всех объектах дорожное полотно прошло лабораторные испытания.





Надежда Невматулина

15 июля 2020 года



