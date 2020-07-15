В Орле в рамках федерального проекта «Без срока давности» пройдет круглый стол, посвященный периоду оккупации региона в 1941-1943 годах Круглый стол проводится при поддержке Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.





Круглый стол на тему «Изучение фактов геноцида местного населения в период временной нацистской оккупации Орловской области 1941-1943 гг.» пройдет 17 июля 2020 года на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.





Участниками круглого стола станут руководители военно-патриотических организаций Орловской области, работники Государственного архива Орловской области и Орловского краеведческого музея, представители государственных структур, правоохранительных органов и крупнейших религиозных деноминаций региона.



В рамках проекта «Без срока давности» изучаются архивные документы, ведутся полевые работы, проводятся просветительские акции и научные конференции. Цель проекта – обнародование ужасных преступлений нацистов на оккупированной территории СССР.





15 июля 2020 года



