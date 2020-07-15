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В Орле в рамках федерального проекта «Без срока давности» пройдет круглый стол, посвященный периоду оккупации региона в 1941-1943 годах

Круглый стол проводится при поддержке Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.


Круглый стол на тему «Изучение фактов геноцида местного населения в период временной нацистской оккупации Орловской области 1941-1943 гг.» пройдет 17 июля 2020 года на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.


Участниками круглого стола станут руководители военно-патриотических организаций Орловской области, работники Государственного архива Орловской области и Орловского краеведческого музея, представители государственных структур, правоохранительных органов и крупнейших религиозных деноминаций региона.

В рамках проекта «Без срока давности» изучаются архивные документы, ведутся полевые работы, проводятся просветительские акции и научные конференции. Цель проекта – обнародование ужасных преступлений нацистов на оккупированной территории СССР.


15 июля 2020 года
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