В Орловской области режим повышенной готовности в связи с COVID-19 продлен до 31 июля Такое решение приняли сегодня на заседании оперативного штаба.





Масочный режим остается, как и запрет на проведение массовых мероприятий. Статистику последних дней подпортил еще один очаг заражения COVID-19. Под контроль взяли Орловскую областную психиатрическую больницу.



С 10 августа медучреждения региона возвращаются к оказанию плановой помощи. Поэтапно будут выводить перепрофилированный под коронавирусных больных коечный фонд.

С 16 июля начнёт действовать послабление для родителей детсадовцев. Чтобы отдать ребенка в дежурную группу, больше не потребуется справка с места работы. А вот летние лагеря пока не откроют.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «После длительных дискуссий с Роспотребнадзором, как региональным, так и федеральным, мы сошлись во мнении, что сейчас крайне опасно открывать лагерные смены летние, несмотря на то, что могут быть созданы все условия медицинские, но риск заболевания среди детей очень высок».





Анна Вайсергисер

15 июля 2020 года



