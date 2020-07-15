В Глазуновском районе затопило многоквартирный дом, оставшийся без кровли ЧП произошло в деревне Ловчиково.





Трехэтажка на улице Почтовой попала в программу капитального ремонта. Строительные бригады приступили к работе вовремя, но не учли прогноз погоды. В итоге дождевая вода пролила дом насквозь до подвала.

С вопросом о возмещении убытков жильцы обратились в управляющую компанию. Там разъяснили, как действовать в сложившейся ситуации, и подчеркнули, что будут поддерживать жильцов дома.



Бригадир подрядной организации в разговоре с нашей съемочной группой сообщил, что работы начались по графику, всему виной - прогноз погоды. Подрядчик – с 20-летним стажем. Говорит, что такое в его практике произошло впервые. Возмещение ущерба подрядчик берет на себя.



Подрядчику предстоит перекрыть 700 квадратных метров кровли. Бригада работает и днем, и ночью - планируют крышу вывести под пленку. А жильцам пока придется запастись ведрами, тряпками и терпением.





Юлия Опанасюк

15 июля 2020 года



