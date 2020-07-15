103 орловских медика, заразившиеся коронавирусом, получили страховые выплаты Страховые выплаты в регионе получили 103 человека: это врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители автомобилей скорой медицинской помощи.





Иван Залогин также рассказал о стимулирующих выплатах медицинским работникам в условиях пандемии. Так, за апрель стимулирующие выплаты в рамках Постановления Правительства РФ №415 в регионе получили 1270 медицинских работников на общую сумму 13,3 млн рублей, по Постановлению Правительства РФ №484 – 652 медработника на общую сумму 34,6 млн рублей. За май 1823 медика получили выплаты по Постановлению Правительства РФ №415 на общую сумму 29,9 млн рублей, 1050 – по Постановлению Правительства РФ №484 на общую сумму 56,2 млн рублей. За июнь 2211 медработников получили выплаты по Постановлению Правительства РФ №415 на общую сумму 42,5 млн рублей, в рамках Постановления Правительства РФ №484 1376 медработников получили выплаты на общую сумму 75,4 млн рублей.



Замруководителя департамента соцзащиты Александр Востриков отметил, что стимулирующие выплаты также получили 1304 социальных работника на общую сумму 29,6 млн рублей.

Выплаты получили средний медперсонал, социальные работники и иные категории специалистов, а также административно-управленческий персонал, младший медперсонал и технический персонал, сообщает информационный портал Орловской области.





Вести-Орёл

15 июля 2020 года



