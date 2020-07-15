На озере Светлая Жизнь проведут обследование на наличие несанкционированных сбросов сточных вод Сейчас купаться в озере запрещено.





По результатам мониторинга, проведенного управлением Роспотребнадзора по Орловской области, пробы воды из озера Светлая Жизнь не соответствовали санитарным требованиям.



В связи с этим с 13 июля купаться в этом водоеме запрещено. На пляже размещены соответствующие объявления.



Как сообщает сайт мэрии Орла, до 16 июля будет проведено обследование прилегающей к зоне отдыха территории на наличие несанкционированных сбросов сточных вод.



На данный момент в Орле разрешено купание в районе Городского парка культуры и отдыха на реке Оке, заявили в администрации города.





Орловское Информбюро

15 июля 2020 года



