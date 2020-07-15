На озере Светлая Жизнь проведут обследование на наличие несанкционированных сбросов сточных вод

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На озере Светлая Жизнь проведут обследование на наличие несанкционированных сбросов сточных водСейчас купаться в озере запрещено.
По результатам мониторинга, проведенного управлением Роспотребнадзора по Орловской области, пробы воды из озера Светлая Жизнь не соответствовали санитарным требованиям.
В связи с этим с 13 июля купаться в этом водоеме запрещено. На пляже размещены соответствующие объявления.
Как сообщает сайт мэрии Орла, до 16 июля будет проведено обследование прилегающей к зоне отдыха территории на наличие несанкционированных сбросов сточных вод.
На данный момент в Орле разрешено купание в районе Городского парка культуры и отдыха на реке Оке, заявили в администрации города.
Орловское Информбюро
15 июля 2020 года