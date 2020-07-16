Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Завтра - в детский сад, и можно без справки с работы от родителей. Какие еще решения приняли сегодня на оперштабе?



- Обещанного пять лет ждут. Жильем для сирот из Болховского дома-интерната заинтересовались в Генеральной прокуратуре. Орловское надзорное ведомство провело проверку.



- Капремонт обернулся капитальными бедами. Мы выехали по звонку из Глазуновского района и выясняли причины потопа.



- В Знаменском районе сегодня после реконструкции открыли воинский мемориал.



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Вести-Орёл

15 июля 2020 года



