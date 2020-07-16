В Орловской области 45 новых случаев COVID-19 Всего с начала наблюдений выявлено 5198 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 16 июля выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1364. Выздоровели – 3759. Умерло - 75 человек.







Орловское Информбюро

16 июля 2020 года



