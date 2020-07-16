Сегодня орловские выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию Этот предмет считается самым популярным из тех, что по выбору.





В этом году обществознание будут сдавать 967 человек. Ребятам предстоит выполнить 29 заданий. Они поделены на две части. Первая требует коротких ответов, вторая - развернутых. На то, чтобы собраться с мыслями и все выполнить, у выпускников будет почти 4 часа. Отметим, что для проведения экзамена организовано 24 пункта, три из них - на дому.





Мария Семак

16 июля 2020 года



