В Ливнах провели дезинфекцию общественных территорий

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В Ливнах провели дезинфекцию общественных территорийВ Орловской области поэтапно снимаются ограничения, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Но пока ежедневно в регионе лабораторно подтверждаются новые случаи заболевания. Поэтому продолжается дезинфекция общественных мест.
Для дезинфекции общественных территорий использовали рекомендованный Роспотребнадзором раствор гипохлорита натрия. Жидкость безопасна как для человека, так и для животных, воздействует лишь на бактерии. Тем не менее, обработка проводится в отсутствии посетителей.
Мария Семак
16 июля 2020 года