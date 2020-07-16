В Ливнах провели дезинфекцию общественных территорий В Орловской области поэтапно снимаются ограничения, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Но пока ежедневно в регионе лабораторно подтверждаются новые случаи заболевания. Поэтому продолжается дезинфекция общественных мест.





Для дезинфекции общественных территорий использовали рекомендованный Роспотребнадзором раствор гипохлорита натрия. Жидкость безопасна как для человека, так и для животных, воздействует лишь на бактерии. Тем не менее, обработка проводится в отсутствии посетителей.









Мария Семак

16 июля 2020 года



