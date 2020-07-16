Всероссийская перепись населения перенесена на весну 2021 года

Как сообщает Орелстат, перепись будет проходить в цифровом формате.

Каждый переписчик получит планшет со специальным программным обеспечением - электронным переписным листом, а также технологиями, обеспечивающими безопасность хранения данных. Применение электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и вдвое ускорить обработку информации. Производство планшетов уже началось.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Она затронет все регионы страны, даже самые маленькие и отдаленные населенные пункты.