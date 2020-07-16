Спиртзавод в Краснозоренском районе ответит за порчу земель сельхозназначения

«В Краснозоренском районе подтвердились факты, связанные со сливом отходов спиртового производства на земли сельхозназначения. Мы установили, что был нанесен вред в результате привнесения в нее никеля и марганца. В связи с этим мы занимаемся составлением административных материалов, которые мы направим в суд».
Спиртзавод, находящийся в Любовше, в нарушение всех норм и правил уже несколько лет фактически отравляет поля и реку отходами своего производства. Об этом ГТРК «Орел» выпустило серию сюжетов
, что привлекло внимание следственного комитета и прокуратуры.