Спиртзавод в Краснозоренском районе ответит за порчу земель сельхозназначения Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный.





Евгений Черный: «В Краснозоренском районе подтвердились факты, связанные со сливом отходов спиртового производства на земли сельхозназначения. Мы установили, что был нанесен вред в результате привнесения в нее никеля и марганца. В связи с этим мы занимаемся составлением административных материалов, которые мы направим в суд». Спиртзавод, находящийся в Любовше, в нарушение всех норм и правил уже несколько лет фактически отравляет поля и реку отходами своего производства. Об этом ГТРК «Орел» выпустило серию сюжетов , что привлекло внимание следственного комитета и прокуратуры.





Анна Вайсергисер

16 июля 2020 года



