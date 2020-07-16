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Спиртзавод в Краснозоренском районе ответит за порчу земель сельхозназначения

Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный.


Евгений Черный: 
 
«В Краснозоренском районе подтвердились факты, связанные со сливом отходов спиртового производства на земли сельхозназначения. Мы установили, что был нанесен вред в результате привнесения в нее никеля и марганца. В связи с этим мы занимаемся составлением административных материалов, которые мы направим в суд».
 
Спиртзавод, находящийся в Любовше, в нарушение всех норм и правил уже несколько лет фактически отравляет поля и реку отходами своего производства. Об этом ГТРК «Орел» выпустило серию сюжетов, что привлекло внимание следственного комитета и прокуратуры.



Анна Вайсергисер
16 июля 2020 года
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