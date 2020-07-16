Минувшей ночью на Орловщине горели автомобили

Региональное управление МЧС зафиксировало 2 загорания автомобилей.

Сегодня в полночь в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля «Нива Шевроле» в д. Глазуново Мценского района. В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 кв. метров. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. На месте работали сотрудники 10 ПСЧ и 11 ПЧ.



Также примерно в это же время поступило сообщение о возгорании автомобиля «Рено Каптюр» на ул. Рощинской в Орле. В результате пожара пострадала передняя часть автомобиля на площади 2 кв. м. Выгорел моторный отсек, пострадало лобовое стекло и панель приборов. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. На месте работали сотрудники 2 пожарно-спасательной части Орла.