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Минувшей ночью на Орловщине горели автомобили

Региональное управление МЧС зафиксировало 2 загорания автомобилей.


Сегодня в полночь в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля «Нива Шевроле» в д. Глазуново Мценского района. В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 кв. метров. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. На месте работали сотрудники 10 ПСЧ и 11 ПЧ.
 
Также примерно в это же время поступило сообщение о возгорании автомобиля «Рено Каптюр» на ул. Рощинской в Орле. В результате пожара пострадала передняя часть автомобиля на площади 2 кв. м. Выгорел моторный отсек, пострадало лобовое стекло и панель приборов. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. На месте работали сотрудники 2 пожарно-спасательной части Орла.

Всего в 2020 году пожарные ликвидировали возгорания автомобилей 52 раза, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Орловское Информбюро
16 июля 2020 года
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