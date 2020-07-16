На Орловщине сократились площади неиспользуемых земель сельхозназначения

Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный.

«Если рассмотреть вопрос, связанный с эффективностью использования земель сельхозназначения, то в части неиспользованных земель он не стоит так остро, как, скажем, стоял в 2008 году, когда у Россельхознадзора появились полномочия по контролю за землями сельхозназначения. С начала нашей практики в Орловской области было более 300 тысяч гектаров неиспользуемых земель. На данный момент их чуть меньше 14,5 тысяч. Все это говорит о том, что политика инвестиционной привлекательности исполнительных органов власти - работает. Мы видим, что земельные участки, которые заросли кустарниками, лесными насаждениями, сейчас активно вводятся в сельхозоборот, и это работает на увеличение продуктивности сельхозземель.

За первое полугодие выявили более 5 тысяч гектаров, из них по нашим предписаниям введено в оборот более тысячи гектаров. Но сейчас нас больше волнует тема рационального использования земель в части недопущения порчи почвы - свалки, разработки карьеров, привнесение в почву токсичных элементов. При выявлении нарушений мы заставляем собственников их ликвидировать и возместить вред, причиненный почве».