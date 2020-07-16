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Строительство свиноводческих комплексов на Орловщине нанесло вред почве

Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный.


Евгений Черный: 
 
«К нам поступили обращения от прокуратуры, от депутатов облсовета по фактам строительства свинокомплексов на территории Дмитровского, Кромского, Троснянского и Шаблыкинского районов. Мы зафиксировали нарушения по этим четырем районам на площади в 300 гектаров. Нарушения, в основном, были связаны с тем, что при снятии плодородного слоя почвы допускалась его порча - то есть происходило перемешивание с нижележащими горизонтами. Сейчас проходит экспертиза отобранных проб почвы из Троснянского и Кромского районов, что станет основой для доказательной базы при привлечении к административной ответственности виновных лиц.

Что касается Дмитровского и Шаблыкинского районов, то экспертиза показала порчу почвы. Были составлены протоколы на подрядчиков, кто допустил порчу почвы. На данный момент составлено 40 протоколов в отношении виновных лиц».
 



Анна Вайсергисер
16 июля 2020 года
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