15 орловских выпускников сдали литературу на сто баллов Утверждены результаты первых госэкзаменов.





Государственная экзаменационная комиссия Орловской области утвердила результаты первых ЕГЭ по литературе, информатике и ИКТ, географии, проходивших 3 июля 2020 года.

По географии все 45 участников ЕГЭ получили положительные результаты. Максимальные 87 баллов набрал выпускник лицея № 32 города Орла Владимир Девиченко. Положительная динамика результатов отмечается по литературе: третья часть участников получили более 80 баллов. Обладателями стобалльных результатов стали 15 выпускников.

Каждый пятый участник ЕГЭ по информатике и ИКТ набрал более 80 баллов. 4 выпускника получили максимальные баллы. Как отметила руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова, итоги первых экзаменов показывают, что переход на дистанционное обучение и эпидемиологическая ситуация не повлияли на качество образовательной подготовки обучающихся. Положительная динамика результатов свидетельствует об их росте.





Орловское Информбюро

16 июля 2020 года



