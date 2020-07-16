Полиция ищет очевидцев ДТП в Орловской области

16 мая в час ночи на трассе М-2 «Крым» был сбит пешеход, мужчина скончался на месте происшествия.

Водитель, управляя автомобилем ГАЗ-3009, следовал по автодороге М-2 «Крым» в направлении города Орла, и в районе 382 км (Орловский район) допустил наезд на пешехода – мужчину 1972 года рождения, который следовал по проезжей части автодороги М-2 по ходу движения транспортных средств.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция разыскивает очевидцев происшествия. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 8-919-260-43-93. Конфиденциальность гарантирована.