Никита Гончаров: «Я должен сначала окрепнуть в России, чтобы думать о переезде в другую лигу»

Орловский нападающий ХК «Витязь» Никита Гончаров в 2020 году сделал еще один шаг в большой хоккей. Будущий сезон для Никиты Гончарова станет первым полноценным в Континентальной хоккейной лиге. О росте в спорте и планах на жизнь спортсмен рассказал нашей съемочной группе.

2020 год для Никиты Гончарова начался двойным личным успехом. В январе он и в ТОП лучших игроков «Кубка Вызова Молодежной хоккейной лиги» попал, и на «Матче Звезд КХЛ» не остался незамеченным. На звездном льду Никита Гончаров проявил себя по максимуму: шайбу - забросил, голевой пас - отдал. И почти победил во внехоккейном конкурсе на скорость. Помешал соперник.

Никите Гончарову 21 год. Девять лет он играет в подольском «Витязе». Вспышке хоккейного таланта помогли двойные нагрузки: после своих тренировок Никита Гончаров оставался на льду со старшими ребятами. И его заметили подольские специалисты и тренеры из ярославского «Локомотива».

Грядущий сезон станет для орловца первым полноценным в большом хоккее. Есть мысли и о том, чтобы пробовать свои силы за океаном, но пока реализация этих замыслов - в перспективе.

В эти дни Никита Гончаров проходит сборы с командой. Предварительный старт сезона Континентальной хоккейной лиги запланирован на 2 сентября.