В Железнодорожном районе Орла появится сквер Аграновича

С просьбой увековечить память поэта в администрацию областного центра обратились сразу несколько общественных организаций.

Евгений Данилович Агранович — фронтовик, военный корреспондент, переводчик, поэт, композитор, сценарист. Уроженец Орла. В его творческом наследии особое место занимают песни, посвященные теме войны. Знаменитая песня, прозвучавшая в фильме «Офицеры», написана на его стихи.

В мае 2015 года на фасаде дома № 2 по улице 4-ой Курской была открыта памятная доска Евгению Аграновичу

Сегодня,16 июля, на внеочередной сессии горсовета, было принято решение установить статус «сквер» и присвоить наименование «сквер им. поэта Аграновича» территории, расположенной напротив дома № 2 по ул. 4-я Курская с нечетной стороны, идущей вдоль дома № 20 по ул. Пушкина и дома № 9 по улице Новосильской.



