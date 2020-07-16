В Железнодорожном районе Орла появится сквер Аграновича

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В Железнодорожном районе Орла появится сквер АграновичаС просьбой увековечить память поэта в администрацию областного центра обратились сразу несколько общественных организаций.
Евгений Данилович Агранович
— фронтовик, военный корреспондент, переводчик, поэт, композитор, сценарист. Уроженец Орла. В его творческом наследии особое место занимают песни, посвященные теме войны. Знаменитая песня, прозвучавшая в фильме «Офицеры», написана на его стихи.
Сегодня,16 июля, на внеочередной сессии горсовета, было принято решение установить статус «сквер» и присвоить наименование «сквер им. поэта Аграновича» территории, расположенной напротив дома № 2 по ул. 4-я Курская с нечетной стороны, идущей вдоль дома № 20 по ул. Пушкина и дома № 9 по улице Новосильской.
Орловское Информбюро
16 июля 2020 года