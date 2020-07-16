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У орловчанки похитили банковскую карту во время прогулки

Знакомый женщины воспользовался записанным на банковской карте пин-кодом и украл 17 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого в хищении денежных средств.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в полицию с заявлением обратилась местная 37-летняя жительница. Она рассказала, что на ее телефон пришло оповещение о снятии 17 тысяч рублей с банковской карты. Само платежное устройство, которое ранее лежало в сумке, женщина не обнаружила.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый знакомый потерпевшей. Оперативники выяснили, что мужчина похитил карточку из сумки потерпевшей во время их совместной прогулки в Советском районе города Орла. Так как пин-код был записан на карте, обналичить денежные средства злоумышленнику не составило труда.

Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Полиция предупреждает: никогда не храните пин-код вместе с банковской картой, а также не передавайте платежные устройства другим лицам. Если Вы потеряли карту, или имеются основания полагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, незамедлительно обратитесь в банк и заблокируйте её. Полицейские призывают граждан к бдительности и ответственному отношению к своим сбережениям.


Орловское Информбюро
16 июля 2020 года
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