Орёл лишится «двуглавости» Должности мэра и главы администрации города – объединят. Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты в первом чтении согласовали законопроект о внесении изменений в Устав города.





Поправки предусматривают, что должности мэра Орла и председателя городского совета народных депутатов будут занимать разные люди. Последний по-прежнему будет избираться депутатами из числа самих народных избранников. А мэр, в чьи обязанности теперь войдут функции главы администрации областного центра, будет выбираться конкурсной комиссией.



Раиса Дубровская, зампредседателя городского совета народных депутатов: «Конкурсная комиссия будет назначаться также городским советом - в августе на сессии. Половину членов комиссии будет назначать горсовет, другую половину – губернатор».





Антон Киселёв

16 июля 2020 года



