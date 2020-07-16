Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В регионе появились первые стобалльники. И сегодня же выпускники сдавали самый массовый экзамен по выбору - обществознание.



- Орёл лишится «двуглавости». Сегодня городские депутаты одобрили поправки в Устав Орла. Как теперь будет выбираться мэр?



- В детский сад - без справки с работы родителей. С сегодняшнего дня это возможно.



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Вести-Орёл

16 июля 2020 года



