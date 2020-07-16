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Результаты экзамена по обществознанию будут известны после 27 июля

ЕГЭ по обществознанию в Орловской области проходил сегодня. Съемочная группа ГТРК «Орел» побывала на одном из пунктов приема экзаменов.


За парты в Орловском техникуме технологий и предпринимательства имени Русанова сели 108 человек. Это не только одиннадцатиклассники, но и выпускники прошлых лет, а также те, у кого уже есть среднее профессиональное образование. Начался экзамен ровно в 10:00. На то, чтобы продемонстрировать свои знания по обществознанию, у ребят было 3 часа 55 минут. В бланке заданий - 29 вопросов, часть из которых - с кратким ответом, часть - с развернутым. Кроме того требовалось написать краткое эссе.

Экзамен проходил со всеми мерами предосторожности, согласно требованиям Роспотребнадзора. На пункте сдачи дежурит медицинский работник. Если сдающий экзамен почувствует себя плохо, ему будет оказана помощь. Кстати, медики рекомендуют в день экзамена не отказываться от завтрака.

Узнать результаты экзамена по обществознанию можно будет после 27 июля. А уже с 24 июля начинаются резервные сроки, где также можно будет сдать и обществознание, если по какой-либо уважительной причине это не получилось сделать сегодня.


Юлия Опанасюк
16 июля 2020 года
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