Иван Залогин сообщил, когда начнут перепрофилировать койки для COVID-пациентов Руководитель орловского департамента здравоохранения ответил на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга.





Иван Залогин: «В настоящее время мы наблюдаем за ситуацией, смотрим, как она будет развиваться. В дальнейшем будем совместно с нашими медицинскими организациями смотреть, что и когда мы будем перепрофилировать. Но, я думаю, что в июле мы таких решений принимать не планируем. Будем рассматривать возврат коек уже в августе».





Артемий Лукьянчиков

16 июля 2020 года



