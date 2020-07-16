Иван Залогин: «Люди, которые находятся на аппаратах ИВЛ, имеют шанс умереть» Руководитель регионального департамента здравоохранения в ходе онлайн-брифинга рассказал об эффективности аппаратов ИВЛ.





Иван Залогин: «Из тех лиц, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, порядка 30% были с них сняты и выписаны с выздоровлением. В целом, цифры мировые и общие по стране говорят о том, что в 80% случаев люди, которые находятся на аппаратах ИВЛ, имеют шанс умереть. Тактически мы подходили к тому, чтобы на аппарат переводить только строго по показаниям и только тех, кто в этом нуждается, то есть, не торопиться».





Артемий Лукьянчиков

16 июля 2020 года



