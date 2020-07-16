Иван Залогин не связывает количество летальных исходов с качеством оказания медицинской помощи Сегодня руководителя департамента здравоохранения Орловской области попросили сравнить количество умерших в нашем регионе с количеством летальных исходов в соседних областях.





Во время онлайн-брифинга главе орловского здравоохранения был задан следующий вопрос: «В Воронежской, Брянской, Курской, Белгородской областях заболевших больше, чем в нашем регионе, но смертность у них гораздо ниже. С чем это может быть связано?»



Иван Залогин: «Неблагодарное дело анализировать работу коллег в других областях и говорить, как ведется и что делается, но будем отвечать за себя. У нас в настоящее время всего заболевших 5198, на сегодня добавилось 45. Выздоровевших – 3759. Умерло 75 человек. В целом процент умерших у нас составляет - 1,4, что ниже среднего по Российской Федерации (1,59%). Мы кодируем умерших больных в соответствии с теми рекомендациями и требованиями, которые предъявляются нашими федеральными ведомствами. Могу сказать, что смертность, наверное, зависит от следующих моментов: анализируя тех умерших, 75 человек, мы видим, что они имели тяжелую сопутствующую патологию. Большинство из них, более 70%, это люди более старшего возраста. Получается, что среди заболевших меньше попадается людей, которые входят в группу риска, соответственно и смертность будет ниже.

В целом показатели смертности зависят от того, как мы с вами соблюдаем противоэпидемиологические режимы, о которых в течение последних четырех месяцев постоянно говориться со всех экранов, со страниц газет и интернет-изданий.



Возможно, в тех регионов население не контактировало со своими пожилыми и страдающими тяжелыми заболеваниями родственниками. Может быть, это связано с особенностями кодировок. Но я думаю, по мере спада будет проводиться более детальный анализ в разрезе каждого региона, поэтому какие-то выводы и оценки будут даны позже. Так что рано какие-то выводы делать. Но это, поверьте, не связано с качеством оказания помощи».





Орловское Информбюро

16 июля 2020 года



