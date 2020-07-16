В Орле в психиатрической больнице произошла вспышка заболевания COVID-19 Руководитель орловского департамента здравоохранения Иван Залогин сообщил об этом в ходе еженедельного онлайн-брифинга.





Иван Залогин: «В психиатрической больнице на протяжении последних двух недель были зарегистрированы единичный случай заболевания среди медперсонала и два случая заражения среди пациентов. Роспотребнадзором были наложены противоэпидемиологические карантинные мероприятия в отношении медучреждения. При их проведении несколько дней назад были выявлены порядка 8 человек, которые болели бессимптомно, без каких-либо признаков и проявлений болезни, но у них определено носительство. Соответственно, эти больные были переведены в соответствующие учреждения, которые оказываются медпомощь больным с COVID-инфекцией. Противоэпидемиологические карантинные мероприятия в медучреждении продолжаются».





Артемий Лукьянчиков

16 июля 2020 года



