Сейчас на больничном находятся около 20 орловских медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией

|
|
|
Сейчас на больничном находятся около 20 орловских медиков с подтвержденной коронавирусной инфекциейОб этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.
Как сообщил глава орловского здравоохранения, большинство из заболевших медработников уже вылечились и приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей. Многие из них переболели бессимптомно. Сейчас на больничном находятся около 20 медработников с подтвержденным диагнозом.
Как сообщает информационный портал Орловской области, 103 медика, заразившиеся коронавирусом, получили страховые выплаты. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители автомобилей скорой медицинской помощи.
Орловское Информбюро
16 июля 2020 года