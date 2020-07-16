Сейчас на больничном находятся около 20 орловских медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





Как сообщил глава орловского здравоохранения, большинство из заболевших медработников уже вылечились и приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей. Многие из них переболели бессимптомно. Сейчас на больничном находятся около 20 медработников с подтвержденным диагнозом.



Как сообщает информационный портал Орловской области, 103 медика, заразившиеся коронавирусом, получили страховые выплаты. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители автомобилей скорой медицинской помощи.





Орловское Информбюро

16 июля 2020 года



