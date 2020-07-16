четверг 16.07.2020 20:12:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Дан старт всероссийскому конкурсу аэросъёмки «Взлетай и снимай»

Телеканалы «Т24», «Живая Планета» и «Моя Планета» объявляют о старте ежегодного конкурса аэросъёмки «Взлетай и снимай». К участию принимаются видеоролики, снятые исключительно на дрон.


Интернет-конкурс «Взлетай и снимай» был создан для профессионального сообщества и просто любителей аэросъёмки. За несколько лет существования редакция телеканала «Т24» получила большое количество видеороликов, которые поражают своей динамичностью, монтажом и атмосферой. В новом сезоне конкурса было выбрано три самых популярных направления: путешествие, природа и экстрим. 
 
В жюри конкурса войдут представители трёх каналов: креативный продюсер Роман Лобашов, ведущая проекта «Один день в городе» Диана Джалалова, главный режиссёр Наталья Кузнецова и главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников, продюсер Екатерина Федорова, ведущая Элеонора Хабибулина, оператор Владимир Бурцев и главный редактор телеканала «Живая Планета» Мария Моргун, а также главный режиссёр телеканала «Т24» Максим Иванов.
 
Каждый из членов жюри представит отдельную номинацию:
 
  • Экстрим и увлечения – гонки на автомобилях, сплавы с рек, рыбалка, экстремальные виды спорта, нереально опасные профессии (телеканал «Т24»);
  • Природа и её обитали – красота природы и наблюдение за животными (телеканал «Живая Планета»);
  • Города и путешествия – маленькие и большие города днём и ночью, строящиеся объекты, городские развлечения, дороги (телеканал «Моя Планета»).

Победители в каждой номинации получат по 100 000 рублей. Участников, которые займут вторые и третьи места, ждут ценные призы и приятные подарки.
На конкурс принимаются видеоролики, снятые исключительно на дрон. Принять участие может каждый, главное условие – быть креативным и уложиться в полторы минуты.

Приём работ до 31 августа. Дата подведение и объявление итогов: 15 сентября.

Все подробности конкурса на сайте: http://vzletay-snimay.ru/



Орловское Информбюро
16 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.