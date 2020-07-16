Дан старт всероссийскому конкурсу аэросъёмки «Взлетай и снимай» Телеканалы «Т24», «Живая Планета» и «Моя Планета» объявляют о старте ежегодного конкурса аэросъёмки «Взлетай и снимай». К участию принимаются видеоролики, снятые исключительно на дрон.





Интернет-конкурс «Взлетай и снимай» был создан для профессионального сообщества и просто любителей аэросъёмки. За несколько лет существования редакция телеканала «Т24» получила большое количество видеороликов, которые поражают своей динамичностью, монтажом и атмосферой. В новом сезоне конкурса было выбрано три самых популярных направления: путешествие, природа и экстрим.

Интернет-конкурс «Взлетай и снимай» был создан для профессионального сообщества и просто любителей аэросъёмки. За несколько лет существования редакция телеканала «Т24» получила большое количество видеороликов, которые поражают своей динамичностью, монтажом и атмосферой. В новом сезоне конкурса было выбрано три самых популярных направления: путешествие, природа и экстрим. В жюри конкурса войдут представители трёх каналов: креативный продюсер Роман Лобашов, ведущая проекта «Один день в городе» Диана Джалалова, главный режиссёр Наталья Кузнецова и главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников, продюсер Екатерина Федорова, ведущая Элеонора Хабибулина, оператор Владимир Бурцев и главный редактор телеканала «Живая Планета» Мария Моргун, а также главный режиссёр телеканала «Т24» Максим Иванов. Каждый из членов жюри представит отдельную номинацию: Экстрим и увлечения – гонки на автомобилях, сплавы с рек, рыбалка, экстремальные виды спорта, нереально опасные профессии (телеканал «Т24»);

– гонки на автомобилях, сплавы с рек, рыбалка, экстремальные виды спорта, нереально опасные профессии (телеканал «Т24»); Природа и её обитали – красота природы и наблюдение за животными (телеканал «Живая Планета»);

– красота природы и наблюдение за животными (телеканал «Живая Планета»); Города и путешествия – маленькие и большие города днём и ночью, строящиеся объекты, городские развлечения, дороги (телеканал «Моя Планета»).

Победители в каждой номинации получат по 100 000 рублей. Участников, которые займут вторые и третьи места, ждут ценные призы и приятные подарки.



Приём работ до 31 августа. Дата подведение и объявление итогов: 15 сентября.



Все подробности конкурса на сайте: На конкурс принимаются видеоролики, снятые исключительно на дрон. Принять участие может каждый, главное условие – быть креативным и уложиться в полторы минуты.Приём работ. Дата подведение и объявление итогов:Все подробности конкурса на сайте: http://vzletay-snimay.ru/





Орловское Информбюро

16 июля 2020 года



