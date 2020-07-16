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Мэром единым

Орлом будет управлять один человек. Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты в первом чтении согласовали законопроект о внесении изменений в Устав города. Поправки предусматривают, что должности мэра Орла и председателя городского совета народных депутатов будут занимать разные люди, что устранит должность главы администрации города.


Предложил изменить систему власти в Орле - губернатор области Андрей Клычков. Механизм лишения «двуглавости» был запущен облсоветом на последней сессии. Тогда депутаты приняли поправки в региональный закон «О порядке формирования органов местного самоуправления». Их коллегам из горсовета ничего не осталось, как внести изменения в Устав города Орла.

Василий Новиков, мэр г. Орла: «Мы сегодня принимаем решение только о проведении публичных слушаний. Я вообще считаю, что это не политический, а в данной ситуации технический вопрос. Если будем разглагольствовать на тему - у кого больше власти, у кого меньше - мы вообще никогда не наведём в этом отношении порядок».

На деле региональный закон ликвидирует должность главы администрации Орла. Все соответствующие функции перекладываются на мэра города. При этом мэр не может быть председателем горсовета - это должны быть два разных человека. Своего председателя горсовет по-прежнему будет выбирать из списка депутатов - тайным голосованием. А вот кандидат в мэры должен быть одобрен специальной конкурсной комиссией.

Раиса Дубровская, зампредседателя городского совета народных депутатов: «Конкурсная комиссия будет назначаться также городским советом - в августе на сессии. Половину членов комиссии будет назначать горсовет, другую половину – губернатор».

Поправки должны сделать работу администрации города более открытой, потому как её глава будет подотчётен населению - сейчас только мэру. Помимо этого реформа должна повысить эффективность взаимодействия органов власти. Теперь по изменениям и дополнениям в Устав города должны пройти общественные слушания. Они назначены на 11 августа.


Антон Киселёв
16 июля 2020 года
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