Орловские выпускники успешно сдают экзамены по выбору Пандемия не помеха для получения и проверки знаний! Даже наоборот - это доказывают орловские выпускники. А первые итоги Единого государственного экзамена подтверждают это.





По литературе 15 выпускников получили максимальное количество баллов, а треть ребят набрала больше 80. По информатике - четыре стобалльника. И никто из выпускников не провалил географию.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В целом средний балл Единого государственного экзамена по всем трем предметам выше, чем в прошлом году. Мы очень довольны тем, что наши выпускники пришли к ЕГЭ уверенными, подготовленными и показали хорошие результаты».

Хотя есть и ребята, которые не прошли минимальный порог. Психологи им советуют не отчаиваться, а родителей просят держать эмоции под контролем.



Елена Дрёмова, педагог-психолог: «Не показывайте детям своего огорчения, прежде всего. Потому что детям нужна поддержка родителей, когда дети видят, что родитель не доволен их результатами, то, конечно же, дети испытывают еще больший стрессовую ситуацию. Кроме своих эмоций и переживаний на них ложатся еще переживания взрослых, а это крайне сложно для ребенка».

К тому же не все потеряно - в сентябре экзамены можно пересдать. Это откроет дорогу в вуз на следующий год. Результат ЕГЭ действителен в течение четырех лет.



Переэкзаменовка будет контролироваться так же строго, как и основной период. За выпускниками следят в ситуационном центре. Пока идет экзамен, наблюдатели находятся в масках и перчатках, каждые два часа они обязаны их сменить. Чтобы они не отвлекались от работы, им помогают волонтеры-медики. На их плечах соблюдение санитарных норм.



Волонтеры-медики постоянно на посту: пропускают лишь тех, у кого температура не выше 37 градусов, напоминают о средствах индивидуальной защиты, знают и наполнение аптечки. В случае необходимости сразу придут на помощь.





Анна Вайсергисер

16 июля 2020 года



