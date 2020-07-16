Находившийся в федеральном розыске мужчина попался на краже в Орле Его задержали орловские росгвардейцы в одном из торговых центров.





Сотрудники вневедомственной охраны прибыли в ТЦ для проверки сообщения о краже и задержали 37-летнего гражданина, который, по словам работников магазина, совершил хищение товара. При проверке личности подозреваемого было установлено, что он находится в федеральном розыске за преступление по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области.



Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали правонарушителя в отдел полиции.





Орловское Информбюро

16 июля 2020 года



