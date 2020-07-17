Сегодня 90 лет со дня рождения отмечает орловский писатель Василий Катанов Он - автор множества произведений об Орловщине, член Орловской организации Союза писателей России.





Василий Михайлович Катанов опубликовал более тридцати книг стихотворений, исторической прозы, краеведческих исследований. Его поэзия включена в хрестоматию для школ и вузов «Писатели орловского края. ХХ век» (2001). Его произведения изучаются на уроках краеведения в учебных заведениях Орла и области.



Литературный труд нашего земляка отмечен множеством наград. В 2011 году Василий Катанов был награжден орденом Почета.



Имя писателя внесено в Книгу Почета города Орла.





Мария Семак

17 июля 2020 года



