Апелляции несогласных с оценкой выпускников рассмотрят дистанционно Орловские выпускники продолжают сдавать государственные экзамены. Впереди еще несколько предметов. А пока начали поступать первые результаты. В Орловском региональном центре оценки качества образования отмечают высокий уровень знаний, однако есть и те, кто не сдал, и те, кто не согласен с количеством полученных баллов. В этом случае можно подать апелляцию.





Заявить о своем несогласии необходимо в течение двух рабочих дней после получения результата. Делается это на сайте Регионального центра оценки качества образования в личном кабинете участника ЕГЭ. Перед подачей апелляции необходимо ознакомиться с инструкцией. Вся необходимая информация опубликована на сайте ОРЦОКО.



Рассмотрение апелляций Конфликтной комиссией Орловской области будет проводиться в режиме удалённой конференц-связи. На разъяснения по оцениванию экзаменационной работы одному апеллянту отводится не более 20 минут.





Мария Семак

17 июля 2020 года



