Спать за рулем - опасно для жизни Сотрудники орловской Госавтоинспекции призывают водителей к строгому соблюдению ПДД и режима отдыха граждан, следующих на дальние расстояния.





С начала текущего года на территории региона было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, одной из причин которых стало нарушение водителями режима отдыха. Во избежание аварийных ситуаций гражданам, следующими на дальние расстояния, полицейские рекомендуют заранее планировать свой маршрут и выбирать места ночевок, останавливаться и непременно выходить из машины каждые 2–3 часа. При таком режиме находиться за рулем можно до 10 часов.





Мария Семак

17 июля 2020 года



