В Ливнах готовят к открытию ещё две детсадовские группы на 30 дополнительных мест Группы откроются в детсадах № 9 и № 12.





Эти детские дошкольные учреждения находятся в центральной части города, где проживает немало семьей с детьми, и, соответственно, образуется очередь на места. Новые помещения примут ребятишек в возрасте до трех лет. Это не только поможет сократить ожидание, но и открыть новые рабочие места. Потребуется дополнительно принять туда воспитателей и нянечек. После ремонта в новые группы планируют закупить современное оборудование и инвентарь почти на 10 миллионов рублей.





Мария Семак

17 июля 2020 года



