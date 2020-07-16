Власти Орловской области заключили еще три контракта в рамках реализации нацпроектов Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований, которое сегодня провел Андрей Клычков.





В настоящее время контрактация по муниципальным проектам составляет 86,5%. Заключено 332 контракта, запланировано 384. За прошедшую неделю заключено три новых контракта. Это контракт на приобретение в областном центре жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, контракт на текущий ремонт библиотеки им. А.С. Пушкина в Орле и прямой договор на создание дополнительных мест образования детей в Орловском районе, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

16 июля 2020 года



