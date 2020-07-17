Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орлом будет управлять один человек. Мы выслушали мнения депутатов и узнали, как будет назначаться мэр города.



- Больше половины коек для ковид-пацентов в регионе пустуют. Когда будут их перепрофилировать? На вопрос ГТРК «Орёл» сегодня ответил глава департамента здравоохранения.



- Повлияло ли дистанционное образование и пандемия на подготовку к ЕГЭ? Этот вопрос сегодня мы задали главе департамента образования. Стали известны результаты первых экзаменов



- В Орле появятся еще четыре детских сада. Строительство одного из них начнется уже в июле.



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Вести-Орёл

16 июля 2020 года



