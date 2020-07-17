Орловчанку наградили медалью МЧС России «За спасение погибавших на водах»

В декабре минувшего года жительница посёлка Русский Орловского района Кристина Сорокина вытащила из ледяной воды девочку-подростка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, эта история произошла 12 декабря 2019 года. Каждый день Кристина встречает свою дочь после занятий в школе. В тот день она также пошла за дочерью. В какой-то момент ей позвонила ее дочь и сообщила, что тонет девочка. Кристина была уже поблизости и сразу же вбежала в ледяную воду.



Вся «операция по спасению» заняла несколько минут, но они стали судьбоносными для спасенной. Кристина Сорокина говорит, что даже не успела подумать и оценить ситуацию, действовала инстинктивно, как мать, защищающая своего ребёнка.



За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении человека на воде, Кристина Сорокина награждена медалью МЧС России «За спасение погибавших на водах».