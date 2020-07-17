Город Орел – в лицах В областном центре открылась фотовыставка «Молодежь города Орла». Она разместилась на улице Ленина.





На выставке, проходящей под лозунгом «Город начинается с тебя», представлены фотографии из жизни орловской молодежи. Герои материалов — молодые рабочие, предприниматели, спасатели, волонтеры, спортсмены и учёные. Организатором выставки является управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.







Орловское Информбюро

17 июля 2020 года



