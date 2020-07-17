Город Орел – в лицах

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Город Орел – в лицахВ областном центре открылась фотовыставка «Молодежь города Орла». Она разместилась на улице Ленина.
На выставке, проходящей под лозунгом «Город начинается с тебя», представлены фотографии из жизни орловской молодежи.
Герои материалов — молодые рабочие, предприниматели, спасатели, волонтеры, спортсмены и учёные.
Организатором выставки является управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.
Орловское Информбюро
17 июля 2020 года