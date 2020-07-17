Орловщина благоустраивается

В этом году в регионе будет благоустроено 176 дворовых и 35 общественных территорий.

В настоящее время ведутся работы на 155 дворовых и на 33 общественных территориях. На 5 общественных территориях работы завершены.

Что касается объектов дорожного строительства, то в 2020 году предполагается отремонтировать 226 участков. В настоящее время в работе находится 191 объект, на 105 объектах работы завершены.