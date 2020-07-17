Количество умерших от COVID-19 в Орловской области - увеличилось На сегодня в регионе - 42 новых случая коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 17 июля выявлено 42 новых случая заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1348. Выздоровели – 3815. Умерло - 77 человек.







Орловское Информбюро

17 июля 2020 года



