С 20 июля орловские поликлиники возобновляют плановый прием пациентов Плановые консультации и прием узких специалистов с понедельника в орловских поликлиниках будет идти в прежнем, докарантинном режиме.





Обязательным является соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм - маски, перчатки. Приходить нужно по записи, чтобы избежать скопления людей. О стационарах пока говорить рано. Как сообщил руководитель департамента регионального здравоохранения Иван Залогин, плановая госпитализация и оказание медицинской помощи в условиях круглосуточных стационаров пока не возобновляется.





Анна Вайсергисер

17 июля 2020 года



