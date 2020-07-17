Орловцы жалуются, что отрицательные результаты тестирования на COVID-19 не сообщаются Руководитель орловского здравоохранения Иван Залогин пообещал с этим разобраться.





Как уточнил Иван Залогин, так называемых бессимптомников из контактной группы тестируют на 8-й - 10-й день. Причем если результат отрицательный, об этом пациенту не сообщается. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «По отрицательным проведем работу с нашим медорганизациями, чтобы все-таки также всех информировали своевременно, потому что, я допускаю, что люди переживают и ждут результата теста. Поэтому мы будем эту работу продолжать». Если вы уверенны, что входите в контактную группу, сообщите об этом в поликлинику по месту жительства. Принимают обращения и на горячей линии «Роспотребнадзора». По каждому обращению проводят проверки.





Анна Вайсергисер

17 июля 2020 года



