Орловцы жалуются, что отрицательные результаты тестирования на COVID-19 не сообщаются

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Орловцы жалуются, что отрицательные результаты тестирования на COVID-19 не сообщаютсяРуководитель орловского здравоохранения Иван Залогин пообещал с этим разобраться.
Как уточнил Иван Залогин, так называемых бессимптомников из контактной группы тестируют на 8-й - 10-й день. Причем если результат отрицательный, об этом пациенту не сообщается.
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области:
«По отрицательным проведем работу с нашим медорганизациями, чтобы все-таки также всех информировали своевременно, потому что, я допускаю, что люди переживают и ждут результата теста. Поэтому мы будем эту работу продолжать».
Если вы уверенны, что входите в контактную группу, сообщите об этом в поликлинику по месту жительства. Принимают обращения и на горячей линии «Роспотребнадзора». По каждому обращению проводят проверки.
Анна Вайсергисер
17 июля 2020 года