Внимание! Пропал человек

Устанавливается местонахождение Смолина Николая Николаевича.

Смолин Николай Николаевич, дата рождения 06.01.1988, уроженец и житель д. Скорятино Тамбовской области. 21 июня этого года он ушел с территории Хомутовской ЦРБ Курской области и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Приметы: на вид 32 года, рост 180 см, вес 86 кг, лицо круглое, волос светлый средней длины. В момент исчезновения Смолин Н.Н. был одет в брюки цвета хаки, футболку светлого цвета, носки черного цвета, тапки резиновые темного цвета.



Всех, кому известно местонахождение Смолина Н.Н., просят сообщить по телефону дежурной части Хомутовского пункта полиции 8 (47137) 2-12-02.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области